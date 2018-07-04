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اعتقال مسلح أطلق النار على عمدة ثانى أكبر مدن أذربيجان

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:29 م
اعتقال مسلح أطلق النار على عمدة ثانى أكبر مدن أذربيجان شرطة اذربيجان
باكو أ ش أ
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ألقت سلطات أذربيجان القبض على مسلح أطلق النار على، ألمار فيلييف، عمدة مدينة "جانيا" الآذرية، وحارسه الشخصى ما أدى إلى إصابتهما.

وأوضحت وزارة داخلية أذربيجان - فى بيان، أوردته شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن العمدة وحارسه الشخصى تعرضا للهجوم، مساء أمس الثلاثاء، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث إن حالتهما مستقرة، مضيفة أنه لم يتم الوقوف فورًا على الدوافع وراء ارتكاب الحادث.

ولفتت الشبكة الأمريكية، إلى أن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، يراقب بنفسه سير التحقيقات التى تم فتحها بشأن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة "جانيا" تعد ثانى أكبر مدن أذربيجان وتقع غرب البلاد.

 


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