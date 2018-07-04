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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:27 ص
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اعترافات مدير محطة وقود متهم ببيع بنزين بالسوق السوداء: بهدف الثراء والربح

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:00 ص
اعترافات مدير محطة وقود متهم ببيع بنزين بالسوق السوداء: بهدف الثراء والربح محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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اعترف مدير محطة وقود متهم ببيع كميات كبيرة من البنزين المدعم بالسوق السوداء، بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بهدف الثراء والربح.

وقررت نيابة الزيتون الجزئية بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات وبيان النشاط الإجرامى للمتهم. 

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "وليد ع ع" 36 سنة مسئول عن محطة وقود، كائنة بمنطقة الزيتون، لقيامه بتجميع وتخزين كمية كبيرة من حصة البنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله دون تدوينها بدفاتر المحطة وإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه داخل المحطة عمله، وبالإطلاع على الدفاتر والفواتير تبين ورود كمية من البنزين للمحطة بفاتورة غير مدونة بالدفاتر قام بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتم حصرها عبارة عن 11892 لتر بنزين 92 و22200 لتر بنزين 80، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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نيابة الزيتون

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