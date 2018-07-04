ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى شرق باكستان لـ 15 قتيلا

إسلام آباد(أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التى هطلت فى مدينة "لاهور" الواقعة شرقى باكستان إلى 15 قتيلًا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار تعد الأكثر غزارة التى تهطل على مدينة لاهور منذ عام 1980، فيما أوضحت السلطات الباكستانية أن غالبية حالات الوفاة نجمت عن الصعق بالكهرباء.

من جانبها، رجحت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار خلال الشهر الجارى، علما بأن موسم الأمطار فى باكستان يمتد خلال الفترة بين شهرى يوليو وسبتمبر من كل عام.