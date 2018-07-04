video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى شرق باكستان لـ 15 قتيلا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:46 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى شرق باكستان لـ 15 قتيلا أمطار غزيرة ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد(أ ش أ)
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التى هطلت فى مدينة "لاهور" الواقعة شرقى باكستان إلى 15 قتيلًا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذه الأمطار تعد الأكثر غزارة التى تهطل على مدينة لاهور منذ عام 1980، فيما أوضحت السلطات الباكستانية أن غالبية حالات الوفاة نجمت عن الصعق بالكهرباء.

من جانبها، رجحت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار خلال الشهر الجارى، علما بأن موسم الأمطار فى باكستان يمتد خلال الفترة بين شهرى يوليو وسبتمبر من كل عام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة شرق باكستان

باكستان

امطار غزيره فى باكستان

لاهور

امطار غزيره




لا تفوتك
"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

"القرقاوى": أتوقع قدوم استثمارات أكبر لمصر خلال الفترة المقبلة

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

رويترز: مقتل نجل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى حمص بسوريا

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

هل تُحقق "أرض الألغام" الاكتفاء الذاتى من القمح للمصريين؟ بعد حسمها الحرب العالمية الثانية.. "سياحة البرلمان": تنظيم زيارة ميدانية للعلمين.. ونائب يُعلن فتح الملف لإجبار ألمانيا وبريطانيا على إزالة مخلفات الحرب

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

السوشيال ميديا فى أسبوع.. راتب محمد صلاح وسعر الجنيه الاسترلينى الأبرز.. زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديرى وأنباء نقله للمستشفى.. شائعة دخول المدارس بـ"جنيه" والتعليم تنفى..هجوم على الننى وعمرو وردة بعد المونديال

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

أوبو تستعد للكشف عن هاتف جديد بشاشة 6 بوصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة