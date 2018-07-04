ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة التعاملات

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.26%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.18%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة، أنهى جلسة أمس على ارتفاع ليغلق أعلى مستوى المقاومة الثانوى 16,400 نقطة مما يدفعه صوب المستوى 16,600 نقطة والذى باختراقه لأعلى يستهدف 17,000 نقطة، مشيرة إلى أن المنطقة من 16,000 إلى 15,800 نقطة أصبحت دعمًا قويًا للغاية ، ويدعو اختراقها إلى وقف الخسارة.