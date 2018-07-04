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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:50 م
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إعدام نصف طن أغذية فاسدة فى الشرقية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 08:58 م
إعدام نصف طن أغذية فاسدة فى الشرقية اعدام اغذيه فاسده-ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد  الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إعدام 476  كيلو أغذية فاسدة و 500 علبة زبادى فى حملات تفتيشية على الأسواق.
 
وأضاف، أن الدكتور  أحمد خطاب مدير عام الشئون الوقائية وأيمن عبدالمحسن مراقب أول الأغذية بالمديرية، قاما بعدة حملات للمرور على المنشآت الغذائية بالإدارات الصحية بالزقازيق والعاشر من رمضان ومنيا القمح وفاقوس وكفر صقر.
 
وأسفرت الحملات عن سحب عدد 103عينة وتحرير41 محضر وإعدام 476 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة و 500 علبة زبادى.
 
 

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