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الأربعاء، 04 يوليه 2018 10:08 م
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إصابة 5 عناصر من قوات الرد السريع فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 09:07 م
إصابة 5 عناصر من قوات الرد السريع فى انفجار عبوة ناسفة بالعراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد ا ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الأربعاء، بأن خمسة عناصر من قوات الرد السريع أصيبوا فى انفجار عبوة ناسفة قرب قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام قوة من الرد السريع بتطهير قرب قرية بلكانة التابعة لقضاء طوزخورماتو شرق تكريت، وتسبب عنها إصابة خمسة من عناصر الدورية وإلحاق أضرار بسيارتهم، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، قد أمر فى وقت سابق القوات الأمنية بفرض الأمن فى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وسيطرت تلك القوات على عموم كركوك ومؤسساتها الحكومية، وجاء ذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة من المحافظة.

 


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إصابة 5 عناصر

قوات الرد السريع

انفجار عبوة ناسفة

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العراق




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