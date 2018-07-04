إصابة شخص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أصيب شخص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات الجيرة .

تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، بلاغا بوجود مشاجرة بناحية الشيخ حمد دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "محمد ع م أ" 43 سائق مصاباً "بطلق نارى بالإصبع الأصغر لليد اليمنى، و "عماد ع م أ" 25 عامل، وبين طرف ثان "محمود ا م أ" 38 سنة سائق و "محمد أ م أ" 30 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية ، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وأضاف الأول من الطرف الأول، بقيام الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى، كان بحوزته مما أدى لإحداث إصابته، وتم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن "فرد روسى محلى الصنع" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3540 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.