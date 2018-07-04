إدارة مكافحة الحرائق فى كاليفورنيا تعلن عجزها عن احتواء الموقف

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت إدارة مكافحة الحرائق فى كاليفورنيا الأمريكية عجزها فى احتواء الحرائق فى الغابات هناك، مشيرة إلى أن الحريق آخذ فى الاتساع فى شمال الولاية فى ظل تهديده لمئات المنازل والأبنية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن الإدارة قولها أن احتمال اتساع نطاق الحرائق لا يزال كبيرا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط مصابين.

وانتشر دخان أسود كثيف فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، بعد عدم تمكن فرق الإطفاء من احتواء سوى خمسة فى المئة فقط من الحريق، ويهدد الحريق نحو 700 منزل، فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء ووجهت تحذيرات لمئات السكان.

واندلع الحريق الذى أطلق عليه اسم "كاونتى فاير" بعد ظهر السبت الماضى فى مقاطعة يولو غربى ساكرامنتو، وأتى على أكثر من 60 ألف فدان من العشب والشجيرات وأشجار البلوط.