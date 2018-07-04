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إحالة المتهم بقتل أمين شرطة وطعن 3 آخرين بالحسين للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:49 م
إحالة المتهم بقتل أمين شرطة وطعن 3 آخرين بالحسين للمحاكمة الجنائية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، إحالة عامل بناء، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين خلال تفقدهم للحالة الأمنية بمنطقة المشهد الحسينى فى منطقة الجمالية .

كانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستمعت لاقوال الشهود وأمناء الشرطة المصابين للتعرف على حقيقة الواقعة، وكذلك أمرت بعرضه على الطب النفسى لبيان قواه العقلية.

وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمسجد الحسينى، وعدد من المحال التجارية، بمحيط حادث الاعتداء على 4 من رجال الشرطة واستشهاد أحدهم متأثرا بإصابته بالحسين على يد عاطل، وأمرت بتفريغها .

وأرسلت النيابة ملابس المتهم والسكين المستخدم فى الجريمة، وملابس أمناء الشرطة المجنى عليهم إلى مصلحة الطب الشرعى، لإعداد تقرير فنى بالآثار الدموية.

واستمعت النيابة إلى عدد من شهود الرؤية فى الواقعة، الذين أكدوا أن المتهم استغل غفلة المجنى عليهم، وانهال عليهم بالسلاح الذى كان بحوزته.

وأمرت بتشريح جثمان أمين الشرطة الضحية، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب التشريح.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء تفقد 4 من أمناء الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة الجمالية، فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمتهم من الخلف بسلاح أبيض وإصابتهم.

وعلى الفور أسرع رجال الشرطة بالمنطقة بمساعدة الأهالى من السيطرة عليه، وأثناء القبض عليه تسبب فى إصابة عدد منهم بإصابات سطحية، وتم ضبطه واقتياده لقسم شرطة الجمالية.

فيما صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء مرور إحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بمنطقة الجمالية، اشتبهت فى أحد الأشخاص، وأثناء استيقافه تعدى على بعض أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابات بعدد منهم وحاول الهرب.

تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وتبين أنه "أمير. ع. م ا" مقيم بالمحلة، سبق اتهامه فى قضيتين "إحداث عاهة"، ومحكوم عليه غيابيا بثلاث سنوات سجن، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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