video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أيمن الصفدى: الحدود الأردنية ستظل مفتوحة لإيصال المساعدات لجنوب سوريا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:08 م
أيمن الصفدى: الحدود الأردنية ستظل مفتوحة لإيصال المساعدات لجنوب سوريا أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى
كتب سمير حسنى _ ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، أن بلاده تتابع بقلق شديد ما يجرى على الأرض فى جنوب سوريا، مشددا على أن هم الأردن الأساسى هو التوصل لتسوية سياسية لهذه الأزمة والعمل على وقف إطلاق النار.

وقال الصفدى فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الثنائى مع سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، إن الأردن مهتمة بتلبية احتياجات اللاجئين، والعمل من أجل محاصرة الأزمة والحد من تفجرها، والأولويات هى التسوية السياسية ووقف النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية للأشقاء السوريين.

وأشار الصفدى إلى أن الأردن ضمت مليون و300 ألف سورى فى الأردن، واجبنا تجاههم مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح أن "الحدود الأردنية ستبقى بوابة الدعم والسند للإخوة السوريين، والحدود ستبقى مفتوحة لإيصال الدعم ونبحث عن تسوية سياسية، وبحثت هذه القضايا مع لافروف ونحن متفقون على أن الحل فى الجنوب السورى سياسى ويجب تكريس الجهود للتوصل لهذا الحل، الأردن سيبقى يعمل مع روسيا بكل جهد لمحاصرة الأزمة، وإيجاد حل للأزمة السورية، وإيقاف التدهور التى تشهده المنطقة الجنوبية".

وشدد الصفدى، أن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية والمركزية بالنسبة للأردن، مشيرا إلى منح الفلسطينين حقهم فى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد للسلام".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الروسى: يجب التخلص من الإرهابيين فى الجنوب السورى

وزير خارجية الاردن

الاردن

روسيا

جنوب سوريا

الصفدى




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة