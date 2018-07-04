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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:58 م
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أوكرانيا تنشر قوات إضافية فى أفغانستان

الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:01 م
أوكرانيا تنشر قوات إضافية فى أفغانستان القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن أليكسى جينشيف رئيس إدارة التعاون فى المكتب المختص بالدمج الأوروبى فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) أن أوكرانيا ستنشر قوات إضافية فى إطار بعثة الدعم الوطيد التى يقودها الناتو فى أفغانستان للمساهمة فى تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة والدعم لها.

وقال جينشيف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية "إن أوكرانيا تنوى نشر 18 جنديا إضافيا على الأقل للمشاركة فى بعثة الناتو فى أفغانستان"..مشيرا إلى أن قرار أوكرانيا لا يعد فقط إشارة سياسية ولكن أيضا يزيد من خبرة كييف ويعزز قدراتها على تنفيذ العمليات العسكرية فى منطقة "دونباس" الأوكرانية.

يشار إلى أنه يوجد 15 ألف جندى من القوات الأجنبية على الأقل متمركزون فى أفغانستان لدعم القوات المسلحة الأفغانية.

 


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