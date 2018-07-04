أهم 10 بوستات.. أبو تريكة يعلق على رفع اسمه من قوائم الإرهاب

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1- أبو تريكة بعد رفع أسمه من قوائم الإرهاب: مسامح الجميع من ساند ومن هاجم



أبو تريكة

2- أحمد السقا لأبو تريكة بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب: مبروك وربنا يوفقك



احمد السقا

3- أحمد فلوكس يكشف حقيقة اعتزاله الفن ويوضح سبب ابتعاده الحالى



احمد فلوكس

4- ميدو :يجب محاسبة مدير المنتخب قبل معاقبة اللاعبين بشأن اللقاءات فى المعسكر



ميدو

5- أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى



اصالة

6- حكيم يهدى تكريمه بمهرجان "بياف" لمحمد صلاح والمنتخبات العربية بكأس العالم

@mosalah A post shared by Hakim (@hakimofficial) on Jul 3, 2018 at 7:18am PDT

7- فوربس تكشف عن أكثر 5 لاعبين تداولا على فيس بوك بالمونديال.. صلاح فى المقدمة



فوربس

8- رئيسة الوزراء البريطانية تحتفل بتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائى المونديال

9- تامر حسنى يستقر على اسم " عيش بشوقك" لألبومه الجديد



تامر حسنى

10- منة فضالي ترد على منتقديها: قد لا أكون مثاليا ولكن على الأقل لست مزيفا