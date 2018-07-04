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الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:05 م
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أهم 10 بوستات.. أبو تريكة يعلق على رفع اسمه من قوائم الإرهاب

الأربعاء، 04 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. أبو تريكة يعلق على رفع اسمه من قوائم الإرهاب محمد أبو تريكة
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
 

1- أبو تريكة بعد رفع أسمه من قوائم الإرهاب: مسامح الجميع من ساند ومن هاجم

ابو تريكة
أبو تريكة

 

2- أحمد السقا لأبو تريكة بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب: مبروك وربنا يوفقك

احمد السقا
احمد السقا

 

3- أحمد فلوكس يكشف حقيقة اعتزاله الفن ويوضح سبب ابتعاده الحالى

احمد فلوكس
احمد فلوكس

 

4- ميدو :يجب محاسبة مدير المنتخب قبل معاقبة اللاعبين بشأن اللقاءات فى المعسكر

ميدو
ميدو

 

5- أصالة عن أزمتها مع مهرجان موازين: كرامتى تمنعنى من دفع رشوة لأغنى

اصالة
اصالة

 

6- حكيم يهدى تكريمه بمهرجان "بياف" لمحمد صلاح والمنتخبات العربية بكأس العالم

 

@mosalah

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7- فوربس تكشف عن أكثر 5 لاعبين تداولا على فيس بوك بالمونديال.. صلاح فى المقدمة

فوربس
فوربس

 

8- رئيسة الوزراء البريطانية تحتفل بتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائى المونديال

 

 

9- تامر حسنى يستقر على اسم " عيش بشوقك" لألبومه الجديد

تامر حسنى
تامر حسنى

 

10- منة فضالي ترد على منتقديها: قد لا أكون مثاليا ولكن على الأقل لست مزيفا

منة فضالي
منة فضالي

 

 


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