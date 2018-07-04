أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-7-2018 وارتفاع اليورو والاسترلينى

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، الموافق 74-7-2018، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، فيما ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، بينما تباين سعر شراء وبيع الدينار الكويتى.

وحرصا من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظرا لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيرا.

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..



سعر صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.69 جنيه للشراء، و 20.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.42 جنيه للشراء، و 23.65 جنيه للبيع.



دينار كويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر بيع وشراء الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.74 للشراء، و59.08 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



الجنيه المصرى

المالية: 4 مليارات جنيه لتنفيذ قانون الخصم الضريبى بدءًا من يوليو الحالى

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبى، وهى آلية لخفض العبء الضريبى على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإدارى أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير، أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين فى نشاط تجارى أو خدمى، ويقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أى أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالى تطبيق الزيادة فى نسبة الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.