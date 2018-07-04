أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الأربعاء، بعد 3 أسابيع من التراجع المتواصل نتيجة انخفاض كبير فى سعر الذهب عالمياً.

وتعافت أوقية الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم لترتفع أكثر من 10 دولارات مسجلة 1256 دولار للأوقية، نتيجة الإقبال على شراء المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم فى مصر سجل زيادة بلغت 3 جنيهات لجميع الأعيرة، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 629 جنيها قابلة للزيادة وفق توقعات تجار بسوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

عيار 18 : 539 جنيه

عيار 21 : 629 جنيه

عيار 24: 718 جنيه

الجنيه الذهب : 5032 جنيه

الأوقية: 1256 دولار

سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.