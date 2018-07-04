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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:33 ص
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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عاودت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الأربعاء، بعد 3 أسابيع من التراجع المتواصل نتيجة انخفاض كبير فى سعر الذهب عالمياً.
 
 
 
وتعافت أوقية الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم لترتفع أكثر من 10 دولارات مسجلة 1256 دولار للأوقية، نتيجة الإقبال على شراء المعدن النفيس.
 
 
 
سعر الذهب اليوم فى مصر سجل زيادة بلغت 3 جنيهات لجميع الأعيرة، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 629 جنيها قابلة للزيادة وفق توقعات تجار بسوق الصاغة.
 
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:
 
 
 
عيار 18 : 539 جنيه
 
عيار 21 : 629 جنيه
 
عيار 24: 718 جنيه
 
الجنيه الذهب : 5032 جنيه
 
الأوقية: 1256 دولار
 
 
سعر الذهب
 
أسعار الذهب في مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
 
 
 

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