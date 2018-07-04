video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسر ضحايا هجمات باريس عام 2015 يلاحقون الدولة قضائيا ويتهمونها بالتقصير

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:20 ص
أسر ضحايا هجمات باريس عام 2015 يلاحقون الدولة قضائيا ويتهمونها بالتقصير هجمات باريس
أ ش أ
إضافة تعليق

قرر نحو ثلاثين شخصا من أسر ضحايا هجمات نوفمبر 2015 بباريس ملاحقة الدولة الفرنسية أمام القضاء لمطالبتها بالاقرار بمسؤوليتها عن الخلل الذى أدى الى عدم تدخل دورية لقوة "سانتينال" كانت متواجدة امام مسرح "الباتاكلان" اثناء تعرضه لهجوم ارهابى أدى الى مقتل العشرات.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" ان أسر وأقارب الضحايا يتقدمون اليوم بطعن امام مجلس الدولة الفرنسى ليتم الإقرار بحدوث تقصير من الدولةً او وزارة الداخلية والحصول على تعويضات مالية.

ويأخذ الضحايا على الدولة وقوع اخطاء فى التعامل مع الاحداث الارهابية متمثلة فى إعطاء أوامر لدورية "سانتينال" العسكرية بعدم التدخل فى حادث مسرح الباتاكلان، وبعدم مد قوات شرطة مكافحة الجريمة "باك" ببنادق هجومية وأنها لم تكن مسلحة بدرجة كافية اثناء اشتباكها مع الارهابيين ، بحسب وسائل الاعلام الفرنسية.

كما تبرز الشكوى المقدمة ضد الدولةً وجود خلل فى التعاون بين اجهزة الاستخبارات الفرنسية والاجنبية وفى مراقبة الارهابيين التسعة المنفذين للهجمات حيث كان بعضهم مدرجا على قوائم اجهزة الامن او يخضع للمراقبة القضائية او الاستخباراتية.

من جانبها، اشارت المحامية الشهيرةً "سامية مكتوف" ممثلة أسر ضحايا هجمات باريس- فى تصريحات اليوم /الاربعاء/ لقناة "بى اف ام" الإخبارية" الى حالة انتحارى مسرح الباتكلان المدعو "سامى أميمور" الذى كان يخضع لحظر بمغادرة الاراضى الفرنسيةً وتم مصادرة جواز سفره الا انه تمكن من استصدار جواز سفر جديد (بدل فاقد) دون ان تستعلم الادارة المعنية عن وضعه الأمنى. وتمكن من السفر الى سوريا ثم العودة للمشاركة فى الهجمات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلجيكا تسلم فرنسا مشتبها به فى تنفيذ هجمات باريس

محكمة بلجيكية تدين المشتبه به فى هجمات باريس بالشروع فى القتل

بولندا تبدأ محاكمة مغربى متآمر مع العقل المدبر لهجمات باريس 2015

فرنسا.. محتجز الرهائن يطالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام منفذ هجمات باريس

توجيه الاتهام بالسرقة إلى شقيق المتهم فى هجمات باريس 2015

محام يطالب محكمة بلجيكية بتبرئة المشتبه به الرئيسى فى هجمات باريس

هجمات باريس

فرنسا

أخبار فرنسا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة