video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يؤدى اليمين الدستورية الاثنين لولاية رئاسية جديدة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:41 م
أردوغان يؤدى اليمين الدستورية الاثنين لولاية رئاسية جديدة أردوغان
(أ ف ب)
إضافة تعليق

يؤدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية الاثنين المقبل لولاية رئاسية ثانية بعد إعادة انتخابه الشهر الماضى وبسلطات معززة بموجب الدستور المعدّل، بحسب ما أفاد مصدر رئاسى.

وفاز أردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة العام 2003 ثم بات رئيسا للبلاد فى 2014 من الدورة الأولى للانتخابات فى 24 يونيو مع 52.6% من الأصوات.

وارتدى الاقتراع أهمية خاصة اذ يبدأ العمل بالنظام الرئاسي الجديد كما أقر بموجب استفتاء في العام 2017 وسط مخاوف من تفرد الرئيس بالسلطة.

يؤدى أردوغان اليمين فى البرلمان، بحسب مصدر رئاسي رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس. وقال مراسلون حكوميون ان المراسم ستتم عند الساعة الواحدة ظهرا.

وبعدها بساعتين تقام "مراسم انتقالية" لاعلان الانتقال الى النظام الجديد في القصر الرئاسي الضخم الذي شيده أردوغان على مشارف انقرة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

ومن المتوقع ان يدلي أردوغان بكلمة خلال المراسم التي ستحضرها شخصيات من أوساط الاعمال والفنون والرياضة بالإضافة الى قادة دول أجانب، بحسب صحيفة "حرييت" مضيفة ان المراسم سيليها عشاء يعلن أردوغان بعده تشكيلة حكومته.

وسيتمتع اردوغان بموجب النظام الجديد بسلطات أكبر إذ سيحق له تعيين وزراء وقضاة ومسؤولين حكوميين آخرين واقالتهم.

كما سيتم الغاء منصب رئيس الحكومة الذي يشغله حاليا بن علي يلديريم اعتبارا من الاثنين ليصبح الوحيد الممسك بزمام الحكم.

وكرس مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية الأربعاء انتقال بعض مسؤوليات الحكومة إلى الرئيس.

وجاء فى المرسوم أنه سيتم تعديل الاشارات في بعض القوانين إلى "الحكومة" أو "رئيس الوزراء" لتصبح "الرئاسة" أو "الرئيس" تباعا.

وسيدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ يوم أداء الرئيس اليمين الدستورية، بحسب وكالة انباء الأناضول. ومن المقرر أن يؤدى البرلمان اليمين السبت أى قبل ذلك بيومين.

وفشل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان فى ضمان الغالبية منفردا فى البرلمان (600 مقعد) لكن لديه غالبية مطلقة بتحالفه مع حزب الحركة القومية اليمينى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المثليون يحتفلون بفوز أردوغان بالرئاسة.. فى كاريكاتير اليوم السابع

تركيا فى ذيل قائمة الدول الأكثر أمنا فى العالم بعد فوز أردوغان بالرئاسة

أحمد موسى يعرض فيديو لمظاهرات الشواذ بتركيا احتفالاً بفوز أردوغان

"سكين أردوغان" تذبح جنرالات الجيش التركى.. الدكتاتور العثمانى يأمر بحملة اعتقالات فى صفوف القوات البرية تتضمن 22 عقيدا و26 عميدا قبل أسبوع من تنصيبه.. ومراقبون دوليون: صبر العسكريين نفد

أردوغان يستفز العرب ويدس أنفه فى القدس.. تقارير إسرائيلية تؤكد: الرئيس التركى يسعى للسيطرة على الأحياء العربية بالمدينة المقدسة.. وجهات عربية تحذر من أموال الجمعيات الإسلامية التركية لتغيير الوضع القائم

صور.. لماذا ترفض تركيا الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران؟.. أنقرة تواصل التعاون مع طهران تجاريا وتتحدى واشنطن.. والغاز والنفط يكشفان موقف أردوغان..وحسابات خاصة للوضع فى قطر وسوريا والعراق والعلاقات مع روسيا

هل يتحرك الجيش التركى من جديد ضد الدكتاتور أردوغان بعد عامين من المحاولة الأولى.. مراقبون دوليون: حملات الاعتقال ضد الجنرالات وقمع المعارضة وتزوير نتائج الانتخابات لصالحه وحزبه وانهيار الاقتصاد أبرز الأسباب

اخبار عالميه

تركيا

رجب طيب اردوغان

الرئاسه التركيه




لا تفوتك
النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

النقض تلغى إدراج محمد أبو تريكة و1537 بقوائم الإرهاب وإعادة القضية للجنايات

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

صندوق النقد الدولى يجيب على أهم 11 سؤالا حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. لماذا لا تزال الأسعار بهذا الارتفاع رغم انخفاض التضخم.. كيف قيم الصندوق تحريك أسعار الوقود؟.. وهل يوجد أمام الحكومة بدائل أخرى؟

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

"مصر تنطلق" نحو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.. 7 برامج رئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادى 8%.. تنمية القطاعات وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة الفساد أهم المحاور.. وخطة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

مواعيد مباريات دور ال 8 كأس العالم 2018

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

كريستيانو رونالدو حديث الصحافة الإيطالية مع اقتراب انتقاله ليوفنتوس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة