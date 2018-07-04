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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:24 م
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أرامكو السعودية: تعديل المرجع التسعيرى لشحنات النفط إلى آسيا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 04:59 م
أرامكو السعودية: تعديل المرجع التسعيرى لشحنات النفط إلى آسيا أرامكو السعودية - صورة ارشيفية
رويترز
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قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها قررت تعديل مرجعها التسعيرى لشحنات النفط الخام إلى آسيا.

وكان المرجع التسعيرى لأرامكو هو متوسط تقييمات خامى دبى وعمان على منصة بلاتس. أما المعادلة السعرية الجديدة فستستخدم خام عمان فى بورصة دبى للطاقة بدلا من خام عمان على منصة بلاتس بدءا من الأول من أكتوبر تشرين الأول، بحسب ما ذكرته الشركة السعودية فى بيان.

كانت ثلاثة مصادر تجارية قالت لـ"رويترز" فى وقت سابق إن أرامكو ستغير المعادلة السعرية المستخدمة لتسعير مبيعاتها الطويلة الأجل من النفط الخام إلى آسيا بدءا من الأول من أكتوبر تشرين الأول، ليصبح أول تغيير فى المرجع التسعيرى لحساب أسعار البيع الرسمية الخاصة بها منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين.

 

 


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