أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-7-2018، وجاءت أبرزها إعلان المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرار الهيئة باستبعاد محمد سليمان عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 904.473 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 254 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 711 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.84%، والعرب على 6.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 53.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 16424 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 804 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 86 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

استبعاد محمد عبد السلام

أعلن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرار الهيئة باستبعاد محمد سليمان عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، مع تكليف مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة فى موعد أقصاه 30 يوليو الجارى.

جاء ذلك بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمها أول أمس، فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام محمد سليمان عبد السلام برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018.

وكانت انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قد عقدت أول أمس، وتم اختيار مجلس إدارة جديد يضم كلا من طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، وياسر زعزع وعمرو الجناينى وعمرو مصطفى على كممثلين عن أمناء الحفظ، وأحمد سعد وعمرو محمد بهاء من ذوى الخبرة، مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عونى عبد العزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر عن مقاعد السمسرة، فيما تم تأجيل اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار من هيئة الرقابة المالية.

إيقاف شركتى سمسرة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قبول لجنة التظلمات، التظلمين المقدمين من شركتى تريبل أيه لتداول الأوراق المالية، والعروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، شكلا ورفضهم موضوعا، لذلك سيتم تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من يوم 04/07/2018 حتى يوم 02/08/2018.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم (495)، (707) لسنة 2018 بوقف شركتى تريبل أية لتداول الأوراق المالية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، وتظلمت الشركتين ضد القرار.

2.7 مليون سهم

أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو)، بلغت 2.7 مليون سهم.

وكانت البورصة، قد قررت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية لتلقى طلبات البيع على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو، من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب الاختيارى بما فيهم الدائنين المرتهنين خلال الفترة من 27 يونيو إلى 4 يوليو.

ويبلغ رأسمال شركة ميراكو 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.