650 جنيها منحة عيد الأضحى للعاملين فى جامعة بنها

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

وافق مجلس جامعه بنها فى اجتماعه أمس على ما عرضته سامية عبد الحميد الأمين العام المساعد للشئون الإدارية، بمنح جميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها وللعاملين بالمستشفيات الجامعيه وبمختلف درجاتهم الوظيفية مبلغ 650 جنيها منحه لعيد الأضحى المبارك على أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.

هذا وقام الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، باعتماد قرار المجلس وقدم التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى، وطالبهم بزيادة الجهود المبذولة ورفع كفاءة الأداء فى مختلف إدارات الجامعة وكلياتها ومستشفياتها الجامعية.

كما أعلن رئيس جامعه بنها زيادة المنح الماليه المقررة لشباب الباحثين إلى 2 مليون جنيه لتمويل سبعة أبحاث يتقدم بها الباحثين فى مجال المشروعات القوميه العملاقة، موضحًا أن إدارة الجامعه تسخر كافة إمكاناتها لتدعيم شباب الباحثين والمساهمة فى تقديم أبحاث تطبيقيه تشارك من خلالها الجامعة فى حل مشكلات المجتمع.