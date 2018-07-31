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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:55 م
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5 طرق تحميك من خطر رش المبيدات الحشرية بالمنازل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:38 م
5 طرق تحميك من خطر رش المبيدات الحشرية بالمنازل.. تعرف عليها رش البعوض فى الصيف
كتب وليد عبد السلام
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لا غنى عن استخدام المواطنين للمبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة  فى فصل الصيف للقضاء على انتشار الحشرات المنزلية خاصة البعوض ما يجعلها تمثل خطورة داهمة على صحة الإنسان .

"اليوم السابع" يكشف فى تحليل معلوماتى وفق بيانات مركز المعلومات الدوائية الطرق الآمنه لإستخدام مبيدات الحشرات بدون التعرض لمخاطرها ومضاعفاتها الصحية .

1-    يجب البعد عن المنتجات مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة

2-    يجب رش المبيد الحشرى والأقراص الفواحة على فترات طويلة .

3-    يستحسن استخدام المبيدات فى أماكن مفتوحة.

4-     يفضل استخدام الوسائل الطبيعية مثل الزيوت العطرية.

5-    يجب الحرص على استعمال زيت السيترونيلا وزيت القرنفل وزيت الإيوكالبتس وزيت اللافندر.

 

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