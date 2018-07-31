5 طرق تحميك من خطر رش المبيدات الحشرية بالمنازل.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

لا غنى عن استخدام المواطنين للمبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة فى فصل الصيف للقضاء على انتشار الحشرات المنزلية خاصة البعوض ما يجعلها تمثل خطورة داهمة على صحة الإنسان .

"اليوم السابع" يكشف فى تحليل معلوماتى وفق بيانات مركز المعلومات الدوائية الطرق الآمنه لإستخدام مبيدات الحشرات بدون التعرض لمخاطرها ومضاعفاتها الصحية .

1- يجب البعد عن المنتجات مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة

2- يجب رش المبيد الحشرى والأقراص الفواحة على فترات طويلة .

3- يستحسن استخدام المبيدات فى أماكن مفتوحة.

4- يفضل استخدام الوسائل الطبيعية مثل الزيوت العطرية.

5- يجب الحرص على استعمال زيت السيترونيلا وزيت القرنفل وزيت الإيوكالبتس وزيت اللافندر.

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