14 أغسطس..الإعلان عن القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات

كتب هاني الحوتي

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها ستعلن عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو للعام الجارى، وفقا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس المقبل قبل بدء جلسة التداول بكل من بورصتى مصر ولندن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت عن نتائج الأعمال خلال الربع الأول من 2018، وحققت إيرادات مجمعة بلغت 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4% والتى تمثل زيادة قدرها 638 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1.5 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 8.5% عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة هامش ربح قدرها 31.5%.

فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب 688 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 48%، ونسبة هامش ربح قدره 14.4% مقارنة بهامش ربح قدره 32% عن نفس الفترة من العام السابق، متأثرا بانخفاض إيراد الاستثمار من فودافون مصر بشكل ملحوظ مصحوباً بالزيادة فى الاهلاك والاستهلاك والفوائد، وسجل صافى الربح بعد الضرائب بعد تحييد أثر إيراد الاستثمار فى فودافون مصر مبلغ 931 مليون جنيه مصرى بنسبة انخفاض قدرها 30% عن نفس الفترة من العام السابق.