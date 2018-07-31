وفاة النائب الأمريكى السابق رون ديلومز صاحب حملة العقوبات على جنوب أفريقيا

رويترز

توفى، أمس الاثنين، رون ديلومز، عضو الكونجرس السابق عن ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مشوار حافل بدأه بدخول الكونجرس كمرشح مناهض لحرب فيتنام ثم قاد جهودا استمرت 15 عاما لفرض عقوبات أمريكية على حكومة الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.

وتأكدت وفاة ديلومز، فى بيته فى واشنطن بعد صراع مع مرض السرطان، فى بيان من عائلته وفى بيان آخر من النائبة الديمقراطية باربرا لى التى خلفته والتى بدأت مسيرتها فى الكونجرس متدربة فى مكتبه.

وشارك ديلومز فى تأسيس تكتل السود السياسى فى الكونجرس وكان واحدا من أكثر الأصوات الليبرالية جرأة. وتقاعد من مجلس النواب الأمريكى فى عام 1998 بعد 27 عاما.

وعاد إلى السياسة بعد عشر سنوات ليخدم أربع سنوات كرئيس لبلدية أوكلاند بولاية كاليفورنيا، مسقط رأسه، من عام 2007.

وكان ديلومز بدأ مسيرته السياسية فى مجلس مدينة بيركلى فى عام 1967. وفي عام 1970 أصبح أول أمريكى من أصل أفريقى يفوز فى دائرة من دوائر انتخابات الكونجرس معظم ناخبيها من البيض. وفاز فى انتخابات مجلس النواب عن أوكلاند 12 مرة أخرى متتالية.