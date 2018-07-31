وزير النقل: استيراد قاطرة للكشف على سلامة القضبان تكلفتها 7 ملايين يورو

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على أن هناك خطة كاملة لتطوير البنية الأساسية من القضبان والإشارات، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع مع إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة لاستيراد قاطرة مخصوصة للكشف على القضبان، تكلفتها تصل لـ7 مليون يورو.

وقال عرفات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أى كلام بشأن حادث قطار أسوان لا يرتقى إلى الصواب وينبغى انتظار تقرير النيابة، مضيفًا :"نعلم أن هناك تأثير فى مواعيد بعض القطارات نتيجة أعمال التطوير الجارية،".

ولفت وزير النقل، أن عدد حوادث القطارات الجسيمة شهد انخفاضًا ملحوظًا العام الماضى 2017، قائلًا :"2017 كانت الأفضل على مدار السنوات الماضية، فقد كان هناك 41 حادثة جسيمة عام 2012 و 40 حادثة فى 2016، وانخفض هذا الرقم لـ 19 حادثة عام 2017، وهذا يعكس مدى حرص القيادية السياسية لتغيير الواقع السيئ المتردى بالسكة الحديد".