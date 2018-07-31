وزير المالية الفرنسى يأمل بموافقة واشنطن على تسليم إيران 8 طائرات

أ ف ب

أعرب وزير المالية الفرنسى برونو لومير عن الامل بالحصول على موافقة السلطات الأمريكية من أجل تسليم إيران ثمانى طائرات للنقل المحلى من تصنيع "أى تى آر" المشتركة بين "إيرباص" و"ليوناردو فينميكانيكا" والذى يفترض أن يتم قبل 6 أغسطس المقبل.

وصرح لومير فى مقابلة مع إذاعتى "بي اف ام تى فى" و"راديو مونتى كارلو" أنه يتفاوض "منذ أسابيع مع نظيرى وزير الخزانة الامريكى ستيفن منوتشين ولدى أمل جيد بانفتاح أمريكى حول عدد من المسائل التى تعنى شركاتنا الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر ووظائفنا".

وأضاف "أفكر خصوصا فى تسليم طائرات للنقل المحلى" من تصنيع "ايه تى أر" الرائد العالمى فى صناعة الطائرات ذات الدفع التوربينى والتى تقل عن تسعين مقعدا، موضحا "هناك ثمانى طائرات يجب تسليمها قبل 6 أغسطس ما يشكل قسما مهما من رقم أعمال المجموعة ومقرها تولوز".

وقال لومير إن "لديه أملا فى أن تسمح الولايات المتحدة بتسليم الطائرات".