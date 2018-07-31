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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:20 م
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وزير الصحة الكويتى: قدمنا 59 مليون دولار مساعدات طبية للشعب اليمنى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:21 م
وزير الصحة الكويتى: قدمنا 59 مليون دولار مساعدات طبية للشعب اليمنى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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كشف وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده قدمت 59 مليون دولار أمريكى على هيئة مساعدات طبية للشعب اليمنى لمواجهة الأزمة الإنسانية بالبلاد.

وقال الشيخ باسل الصباح - فى تصريح على هامش حفل استقبال المدير الإقليمى لشرق المتوسط فى منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظرى - أن الكويت لبت نداء الشعب اليمنى، بتوفير الأدوية، وسد النقص فى المواد الطبية فى المستشفيات اليمنية.

وأضاف أن للكويت علاقات مشتركة مع منظمة الصحة العالمية منذ ستة عقود، كما لها مشاركات إيجابية فى برامج الصحة العالمية لدعم خطط الطوارئ والإغاثة، مؤكدًا حرصها على متابعة الخطط والسياسات والبرامج الصحية، بما يتسق مع أحدث المستجدات والخطط والبرامج العالمية الصحية.

وأكد وزير الصحة الكويتى الاهتمام بالتعاون الفنى مع المنظمات العالمية فى مختلف المجالات الصحية، تماشيًا مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالصحة، وبرنامج العمل الـ13 لمنظمة الصحة العالمية (2019-2023)، واستراتيجية التعاون المشترك بين الجانبين.

 


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