وزير التموين: يمكن للمواطن إضافة بياناته على الموقع ثم يسلم أوراقه للمكتب

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

ناشد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالتعاون بتقديم بيانات صحيحة وأوراق واضحة التصوير لتسهيل إدخال البيانات.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إمكانية أن يدخل المواطن بياناته على الموقع ثم يسلم أوراقه للمكتب لمراجعتها وهذا أمر اختيارى للمواطن، موضحا : "من الممكن أن يدخل بياناته بنفسه على الموقع أو يسلم الأوراق كاملة لمكتب التموين لإدخالها"، مضيفا: "فى كلتا الحالتين لابد أن يسلم الأوراق لمكتب التموين".

وأوضح أن زيادة المقررات التموينية للمواليد الجديدة ستكون بنفس الطريقة المتبعة حاليا.