video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين: يمكن للمواطن إضافة بياناته على الموقع ثم يسلم أوراقه للمكتب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:21 م
وزير التموين: يمكن للمواطن إضافة بياناته على الموقع ثم يسلم أوراقه للمكتب الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى
إضافة تعليق
ناشد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالتعاون بتقديم بيانات صحيحة وأوراق واضحة التصوير لتسهيل إدخال البيانات.
 
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إمكانية أن يدخل المواطن بياناته على الموقع ثم يسلم أوراقه للمكتب لمراجعتها وهذا أمر اختيارى للمواطن، موضحا : "من الممكن أن يدخل بياناته بنفسه على الموقع أو يسلم الأوراق كاملة لمكتب التموين لإدخالها"، مضيفا: "فى كلتا الحالتين لابد أن يسلم الأوراق لمكتب التموين".
 
وأوضح أن زيادة المقررات التموينية للمواليد الجديدة ستكون بنفس الطريقة المتبعة حاليا.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين: 1.5مليون بطاقة تموينية بها أخطاء ولابد من وقفة لتصحيحها

وزير التموين: أى خطأ فى بطاقة التموين سيمنع من إضافة مواليد جدد

وزير التموين: مشروع جمعيتى هدفه توفير فرص العمل وتشكيل شبكة للسلع.. صور

التموين

اضافة المواليد

المواليد

وزير التموين

اخبار مصر

اضافة مواليد




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة