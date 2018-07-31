وزير التموين: رسائل على المحمول لتصحيح البيانات وهذه طرق تسجيل المواليد.. صور

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفئات المستهدفة، هى الأسر الأولى بالرعاية، مثل المرأة المعيلة وأصحاب المهن غير الدائمة والمعاشات والضمان الاجتماعى، والمعاشات حتى ألفى جنيه والموظف بعقد حتى 2500 جنيه، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد دراسات كبيرة جدا، وهذا سيزيد دعما كبيرا للبطاقات، ولن نسمح بزيادة الدعم لمن لا يستحق.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن المواطن يستطيع أن يصحح بياناته بنفسه من خلال موقع تحيا مصر، ومن الممكن أن تساعده الوزارة.

واستطرد الوزير: "عندنا مكاتب لا تليق بتقديم الخدمة للمجتمع وهناك خطة لتطويرها، ولكن كافة المكاتب ستعمل كاستلام ورقى، فالناس اللى هتيجى فى الأسبوع الأول باعتبار الأربعاء والخميس تجربة، وهنشتغل فى البطاقات اللى أولها من على اليمين صفر، وهم بطاقات شبه منظمين بعد تحليلنا ذلك.

وقال الوزير: "الوزارة قسمت المجتمع بناء على رقم البطاقة، حتى لا يذهب المواطنين فى وقت واحد، مشيرا إلى أن بعض المكاتب هتشتغل دورتين وهتستقبل إضافة مواليد، واللى بطاقته هتنتهى بصفر هيروح يسجل، مصطحب أوراقه اللازمة لإضافة المواليد، والمواطن هياخد نموذج من المكتب وهيملأ البيانات فيها وهو نموذج موجود مسبقا بالمكاتب ويوجد فى ظهر النموذج الأوراق المطلوبة، وهيقدمه للموظف فى المكتب والموظف هيراجع، ولابد من كتابه البيانات بشكل قابل للقراءة ودقة هذه الأوراق، وسيتم تسجيل البيانات فى دفتر فى المكتب والمواطن هياخد ايصال موجود فى آخر النموذج بعد أخذ رقم من الموظف، ثم بعد ذلك سيتم تسجيل البيانات على الكمبيوتر، وسيتم التأكد من الرقم القومى قبل إدخالها فى الأجهزة، وهذا متاح الآن فى الوزارة، لتصحيح الخدمة، وأى خطأ فى البيانات سيتم استدعاء المواطن لتصحيحه.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع شركة الرسائل لاستقبال جميع الرسائل من جميع التليفونات وممكن الوزارة تدفع سعر الرسالة، وسيتم التواصل مع المواطنين من خلال الرسائل، فسيتم إرسال رسالة له برجاء التوجه لمكتب التموين لتصحيح البيانات أو غير ذلك من خلال رقمه المسجل فى الورق.