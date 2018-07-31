وزير التموين: حذف الفئات غير المستحقة وإدخال المواليد الجديدة بدون ميزانية جديدة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة مخصصات من موازنة الدولة للمواليد التى سيتم إضافتها غدا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة خلال شهر.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم حذف الفئات غير المستحقة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديدها من خلال معدلات استهلاكها مثل فواتير الكهرباء وفواتير التليفونات بالإضافة إلى الرواتب.

وقال الوزير: "سأقضى على مقولة البيه سايب البطاقة للبواب أو السائق أو الشغالة، ولن أسمح بذلك ولابد من وصول الدعم لمستحقيه".

وأوضح الوزير أنه يتم الآن إجراء بحث يحدد من هو المستحق وغير المستحق، مؤكدا أن الفئات غير المستحقة تقارب ولا تزيد عن المواليد التى سيتم إضافتها والموازنة المخصصة للتموين لن تزيد بسبب إضافة المواليد.

وفى السياق أكد الوزير أن البطاقات التموينية الورقية ما زالت تعمل ومستمر العمل بها، حتى يتم الانتهاء من الإصدارات الإلكترونية.