وزير التموين: "بلغوا عن الموظفين اللى بتطلب أموال عند إضافة المواليد"

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تقديم الأوراق لمكاتب التموين خلال إضافة المواليد لن يتطلب دفع أموال، قائلا: "أى موظف يطلب مبالغ مالية لابد من الإبلاغ عنه فورا".

وأضاف وزير التموين فى رده على سؤال "اليوم السابع"، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لا يمكن مراقبة الموظفين داخل المكاتب ولابد أن يعى المواطن ما له وما عليه ويمتنع عن دفع أى أموال، مشددا على أن أى مواطن يبلغ عن موظف سيتم التعامل الفورى معه وتطبيق القانون.

وفى سياق آخر، قال وزير التموين إن أى مخبز سيصرف نقودا بدلا من الخبز سيتم غلقه، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص خط لتلقى الشكاوى دون ذكر اسم المتصل، وهذا لن يضر الوزارة.