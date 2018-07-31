وزير التموين: أى خطأ فى بطاقة التموين سيمنع من إضافة مواليد جدد

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالشكر للرئيس لموافقته على فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين.

وقال المصيلحى، "عندما نتحدث عن الدعم لابد من التأكيد على استهدافه الوصول للفئات الأكثر احتياجا"، مضيفا: أن هناك ممن يستحقون معاش الضمان الاجتماعى نسبتهم 20 % لم يحصلوا على بطاقات تموين، وكثير من الناس كان بدلا من تصحيح البيانات يطالب بإضافة مواليد، ولن أسمح بإضافة أى مواليد على أى بطاقة بها بيانات خاطئة، مؤكدا: لآبد أن نصلح البيانات أولا ثم نضيف الجديد.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى، "سيتم الاستعلام عن البطاقات قبل إضافة المواليد الجديدة ، ويسمح بالدخول على موقع دعم مصر من خلال الرقم القومى لمعرفة بيانات البطاقة، مشيرا إلى أن هيئة الر قابة الإدارية كان لها دور عظيم فى فحص كل الأخطاء الموجودة بالبطاقات التموينية".