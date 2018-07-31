وزير التعليم العالى يجتمع بمجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

كتب وائل ربيعى

عقد مجلس إدارة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اجتماعًا مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتورة سوزان الحسانين عبد العال رئيس المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمقر الوزارة.

ورحب الوزير بأعضاء المجلس وضيوفه، ثم استعرض اللواء حسام الدين قطب رئيس هيئة الترسانة البحرية ما تم إنجازه بشأن إصلاح وإعادة تشغيل سفينتي أبحاث المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (السلسبيل – اليرموك).

و أكد الدكتور عبد الغفار على الجهود التى تبذلها القوات البحرية في حماية الشواطئ المصرية، مشيدًا بسرعة استجابتها وتفاعلها لإصلاح سفينتي أبحاث المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عمل لسرعة عودة السفينتين إلى ممارسة نشاطهما البحثى فى رصد البيئة البحرية ومسح الشواطئ المصرية وتلبية الاحتياجات من العمل البحثي.

استعرض المجلس إنجازات المعهد خلال الفترة من شهر فبراير إلى يوليو 2018 وأبرزها:

ـ إعادة تأهيل وتشغيل مزرعة المكس.

ـ استكمال زراعة الأحواض الترابية بمزرعة السرو.

ـ دراسة تأثير محطات البيئة البحرية بالساحل الشمالي.

ـ التدخل السريع للجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد لحل مشاكل البيئة الطارئة (رصد ظهور سكمة القرش جنوب البحر الأحمر، دراسة أسباب ظهور البقعة الزيتية على سواحل المعهد بالسويس).

ـ تنظيم ورش عمل عن دور البحث العلمي في تنمية بيئة ومصايد البحر الأحمر، وكذا دراسة الأثر البيئي للسياحة بمنطقة مارينا العملين غرب الإسكندرية.