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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:01 م
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وزير الأوقاف يعتمد 30 خطيبًا جديدًا من 4 محافظات بنظام المكافأة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:48 م
وزير الأوقاف يعتمد 30 خطيبًا جديدًا من 4 محافظات بنظام المكافأة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، نتيجة الاختبارات النهائية للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من محافظات : ( الدقهلية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية) ، وعددهم 30 خطيبًا جديدًا، وشدد على ضرورة حضورهم غدًا الأربعاء الموافق 1 / 8 / 2018م للإدارة العامة للمساجد الأهلية ، لتسليم أصول المستندات المطلوبة ، وهى ( أصل المؤهل - صورة من بطاقة الرقم القومي- 2 صورة شخصية)، وذلك لعمل اللازم نحو تمكينهم من الخطابة اعتبارًا من شهر أغسطس 2018م ، وهم:

م الاسم المحافظة
1.      أحمد حمدي داود محمد كفر الشيخ
2.      محمود مصطفى محمود البقري الغربية
3.      أحمد محمد حافظ محمد المنوفية
4.      السعيد شحتو ذاكي محمد الدقهلية
5.      محمود السيد علي محمد الدقهلية
6.      محي إسماعيل عبد السلام بسيوني كفر الشيخ
7.      عمرو فتحي أبو عجوة عبد الحميد الدقهلية
8.      محمد السعيد مصطفى سالم الغربية
9.      عمر عبد الفاضل محمد البري الغربية
10.                        أحمد شعبان أحمد علي أبو طالب كفر الشيخ
11.                        أسامة عبد الهادي عبد الشافي أبو زيد المنوفية
12.                        خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلي الدقهلية
13.                        بلال محمد رمضان محمد كفر الشيخ
14.                        إسلام محمد عبد المعطى محمد مراد الدقهلية
15.                        محمد عبد المعطي غازي الطريني كفر الشيخ
16.                        محمود حسن محمود حسن الدقهلية
17.                        أحمد عبد الحميد أمين النجار الغربية
18.                        أحمد عاطف عبد المحسن أحمد حسن المنوفية
19.                        أحمد مبروك عبد العزيز حمودة الغربية
20.                        ياسر السيد عبد الرحمن العجل الغربية
21.                        محمد صدقي هاشم عز العرب الغربية
22.                        وليد لطفي عبد المحسن مدكور المنوفية
23.                        نوح محمد السيد علي الدقهلية
24.                        حمدي قمر الدولة السيد خطاب الغربية
25.                        ماهر بسيوني محمد عبده الغربية
26.                        عمرو محمد سعد محمد الهادي الدقهلية
27.                        محمد إسماعيل محمود بدر الغربية
28.                        إبراهيم أوسامة طلبة الأشقر الغربية
29.                        إبراهيم معوض رمضان شعبان الدقهلية
30.                        نور صديق محمود مصطفى الغربية
 
 

 
 
 

 


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