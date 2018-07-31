وزير الأوقاف يعتمد 30 خطيبًا جديدًا من 4 محافظات بنظام المكافأة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، نتيجة الاختبارات النهائية للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من محافظات : ( الدقهلية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية) ، وعددهم 30 خطيبًا جديدًا، وشدد على ضرورة حضورهم غدًا الأربعاء الموافق 1 / 8 / 2018م للإدارة العامة للمساجد الأهلية ، لتسليم أصول المستندات المطلوبة ، وهى ( أصل المؤهل - صورة من بطاقة الرقم القومي- 2 صورة شخصية)، وذلك لعمل اللازم نحو تمكينهم من الخطابة اعتبارًا من شهر أغسطس 2018م ، وهم:
|م
|الاسم
|المحافظة
|1.
|أحمد حمدي داود محمد
|كفر الشيخ
|2.
|محمود مصطفى محمود البقري
|الغربية
|3.
|أحمد محمد حافظ محمد
|المنوفية
|4.
|السعيد شحتو ذاكي محمد
|الدقهلية
|5.
|محمود السيد علي محمد
|الدقهلية
|6.
|محي إسماعيل عبد السلام بسيوني
|كفر الشيخ
|7.
|عمرو فتحي أبو عجوة عبد الحميد
|الدقهلية
|8.
|محمد السعيد مصطفى سالم
|الغربية
|9.
|عمر عبد الفاضل محمد البري
|الغربية
|10.
|أحمد شعبان أحمد علي أبو طالب
|كفر الشيخ
|11.
|أسامة عبد الهادي عبد الشافي أبو زيد
|المنوفية
|12.
|خالد إبراهيم أحمد إبراهيم البيلي
|الدقهلية
|13.
|بلال محمد رمضان محمد
|كفر الشيخ
|14.
|إسلام محمد عبد المعطى محمد مراد
|الدقهلية
|15.
|محمد عبد المعطي غازي الطريني
|كفر الشيخ
|16.
|محمود حسن محمود حسن
|الدقهلية
|17.
|أحمد عبد الحميد أمين النجار
|الغربية
|18.
|أحمد عاطف عبد المحسن أحمد حسن
|المنوفية
|19.
|أحمد مبروك عبد العزيز حمودة
|الغربية
|20.
|ياسر السيد عبد الرحمن العجل
|الغربية
|21.
|محمد صدقي هاشم عز العرب
|الغربية
|22.
|وليد لطفي عبد المحسن مدكور
|المنوفية
|23.
|نوح محمد السيد علي
|الدقهلية
|24.
|حمدي قمر الدولة السيد خطاب
|الغربية
|25.
|ماهر بسيوني محمد عبده
|الغربية
|26.
|عمرو محمد سعد محمد الهادي
|الدقهلية
|27.
|محمد إسماعيل محمود بدر
|الغربية
|28.
|إبراهيم أوسامة طلبة الأشقر
|الغربية
|29.
|إبراهيم معوض رمضان شعبان
|الدقهلية
|30.
|نور صديق محمود مصطفى
|الغربية
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