وزيرة البيئة تناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبى سبل التعاون المشترك

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة للبيئة وأنها تضع القضايا البيئية فى الصدارة بالتوازى مع النهضة الشاملة التى تشهدها فى مختلف المجالات.

وقالت إن برنامج عمل الوزارة يأتى على رأس أولوياته حل مشكلة المخلفات الصلبة والقمامة عن طريق برنامج موسع يضم إشراك القطاع الخاص فى عملية التخلص من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وتطوير مدافن النفايات وغيرها.

وأننا نأمل لعقد شراكة بين قطاع الأعمال فى مصر والجانب الأوروبى بمجال المخلفات الصلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

ناقش الطرفان التعاون المشترك فيما يخص مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية المقرر عقده ببولندا نهاية العام الحالى COP24، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر بما انها تراس مجموعة ال77 والمجموعة الافريقية على التوصل إلى نتائج موضوعية خلال المؤتمر، والعمل على تفعيل العناصر المختلفة لاتفاقية باريس بطريقة تضمن التنفيذ الفعال وتسمح بتعزيز الطموح بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، وتحقق المساواة والمسؤوليات المشتركة للدول مع الحفاظ على السيادة الوطنية ، وتحقيق الأهداف العالمية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هناك عدد من القضايا التي يلزم حلها خلال مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين ومنها المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية خلال تفعيل اتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين العمل والدعم، ووضع مجموعة من الاجراءات القابلة للتنفيذ في اتفاق باريس، وتفعيل نطاق عمل المراكز الوطنية للمساعدات الإنمائية خاصة في مجالات التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، وتقديم الدعم في تلك المجالات وتحقيق مبدأ ﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.

كما أشارت فؤاد الى أهمية وضع قضية تدابير التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية كأولوية أساسية تحتاج إلى الدعم الفوري والكافي، والتعجيل بتنفيذ اجراءات ما قبل عام 2020 لتوفير أساس قوي للثقة المتبادلة بين الأطراف لفترة ما بعد 2020.

وفيما يتعلق بإعلان شرم الشيخ كمدينة خضراء قالت الوزيرة أنها تتطلع الي تقديم الاتحاد الأوربي الدعم بهدف الانتهاء من جميع الاجراءات وإعلانها مدينة خضراء.

و تباحث الجانبان حول المشاركة في الأسبوع الدبلوماسي للمناخ في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى رفع الوعي حول قضايا تغير المناخ وتعزيز عمل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا المجال في مصر.

وأكدت الوزيرة علي أن الهدف الرئيسي والأساسي كل الجهود التي تبذلها الوزارة هو التأثير بالإيجاب علي مستوي المعيشة للمواطن المصري، مشيرة إلي التعاون الكبير والتكامل التام والتنسيق الدائم بين أعضاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي .

ومن جانبه أكد السيد المفوض على تقديم الدعم لعقد مؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجى المزمع عقده فى شرم الشيخ والحرص على اختيار مصر كشريك فى الاستثمار لما تتمتع به من الامن والامان وان الاتحاد الأوروبي ملتزم بما تم من اجراءات فى العمل المناخى ويدعم جهود مصر فى هذا المجال.