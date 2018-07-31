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وزارة التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات شهر أغسطس بقيمة 12.7 مليار جنيه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:18 م
وزارة التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات شهر أغسطس بقيمة 12.7 مليار جنيه الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من غدٍ الأربعاء لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

 

وأضافت "والى" أن المعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبار من غد الأربعاء ومتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية  ATM، ومن خلال منافذ الصرف بمكاتب التأمينات، والمعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارا من 5 أغسطس، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 9 أغسطس.

 

من جانبه، أكد سامى عبد الهادى رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأمينى تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية ويقوم باقى أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.


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