والد طفلتى المرج ضحيتى التعذيب: طلقت زوجتى المتهمة

استمعت نيابة المرج لأقوال والد طفلتين ضحيتى تعذيب "مرات الأب"، موضحًا فى التحقيقات، أنه لم يعلم بأن زوجته تعذب بنتيه، مشيرًا إلى أنها كانت تكذب عليه وتدعى أن سبب الجروح هو تشاجرهما مع بعضهما فى الشقة.

وأضاف والد الضحيتين، أن فور تأكده من طليق زوجته السابق، الذى أكد له أنها كانت تعذب أولادها أثناء زواجه منها، وبعدما كشف تعرض طفلتيه للضرب طلق زوجته المتهمه بعد القبض عليها جزاء لما فعلته.

وكانت النيابة أمرت بتسليم الطفلتين لوالدهما، وقررت حبس زوجة الأب 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

وبإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.