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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:37 م
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هيئة "مصنعى السيارات البريطانية " تحذر من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:53 م
هيئة "مصنعى السيارات البريطانية " تحذر من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
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حذر رئيس هيئة مصنعى السيارات البريطانية اليوم الثلاثاء، من أن شركات صناعة السيارات غير مستعدة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية - عبر موقعها الإلكترونى - أنه تم تأكيد المخاوف المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود من خلال أرقام جديدة أظهرت أن 9 سيارات تقريبا من إجمالى كل 10 سيارات صنعت فى المملكة المتحدة خلال الشهر الماضى كانت مخصصة للتصدير.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنتاج السيارات فى سوق المملكة المتحدة انخفض بنسبة 47 % خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بزيادة الصادرات بنسبة 6%، وسط عاصفة عارمة من العوامل، وفقا لما أعلنته جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية.

من جانبه، قلل الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى وتجار السيارات مايك هويس من أهمية التراجع الشهرى لإنتاج السيارات فى لندن، وأضاف هويس أن ذلك الانخفاض يبرهن على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى.

وكانت جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية قد حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الشهر الماضى من إمكانية غياب العوائد الربحية جراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" على قطاع الأعمال.

 


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