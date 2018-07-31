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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:56 ص
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هيئة تنشيط السياحة تدعو متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
هيئة تنشيط السياحة تدعو متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية تنشيط السياحة تدعو متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية
كتبت آمال رسلان
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دعت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "هى دى مصر" متابعيها، إلى زيارة الاسكندرية واكتشاف الأماكن الرائعة التى تتميز بها.
 
وقالت الصفحة "اذهب فى رحلة قصيرة إلى الإسكندرية واستكشف الأماكن الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية أو قصر المنتزه وحدائقه المزدهرة، قم بإشباع شهيتك بعد ذلك فى مطاعم المأكولات البحرية".
 
وأضافت الصفحة: "ليس بعيدا عن الكورنيش الملىء بالحياة حيث يمكنك إنهاء رحلتك بنزهة طويلة أو بعض الأيس كريم"، ونشرت الصفحة مع رسالتها مجموعة من الصور المبهرة لأشهر أماكن التنزه فى الإسكندرية.
  
تنشيط السياحة تدعوا متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية
تنشيط السياحة تدعو متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية

 


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