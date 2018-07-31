هيئة تنشيط السياحة تدعو متابعيها عبر تويتر لزيارة الإسكندرية

كتبت آمال رسلان

دعت هيئة تنشيط السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر "هى دى مصر" متابعيها، إلى زيارة الاسكندرية واكتشاف الأماكن الرائعة التى تتميز بها.

وقالت الصفحة "اذهب فى رحلة قصيرة إلى الإسكندرية واستكشف الأماكن الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية أو قصر المنتزه وحدائقه المزدهرة، قم بإشباع شهيتك بعد ذلك فى مطاعم المأكولات البحرية".

وأضافت الصفحة: "ليس بعيدا عن الكورنيش الملىء بالحياة حيث يمكنك إنهاء رحلتك بنزهة طويلة أو بعض الأيس كريم"، ونشرت الصفحة مع رسالتها مجموعة من الصور المبهرة لأشهر أماكن التنزه فى الإسكندرية.