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نيابة البساتين تصرح بدفن جثة سمسار وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:00 ص
نيابة البساتين تصرح بدفن جثة سمسار وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة جثة ـ أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة سمسار عقارات، بعد عرضها على الطب الشرعى، قتله مضطرب نفسيا، كما أمرت بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة بشارع حمدى محمود، من شارع فايدة كامل، وأمكن تحديده وتبين أنها جثة "صابر ذ م" 63 سنة، سمسار عقارات، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (جروح تهتكية بالجبهة وجرح قطعى بفروة الرأس واليد اليسرى).

 

ومن خلال التحريات بمنطقة العثور تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بمكان الواقعة تعدى عليه شخص مضطرب نفسيا معتاد التواجد بالمنطقة بحجر، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة "أحمد أ م" 12 سنة، طالب، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد إ أ م" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل" مضطرب نفسيا.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، وتبين أنه غير متزن ويهذى بكلمات غير مفهومة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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