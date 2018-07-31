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ننشر نماذج من امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد للتعليم

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:49 م
ننشر نماذج من امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد للتعليم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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حصل "اليوم السابع"، على  بعض نماذج من امتحانات الثانوية العامة  فى المنظومة الجديدة للتعليم، والمقرر تطبيقها العام الدراسى المقبل 2018،2019.

والثانوية التراكمية فى النظام الجديد للتعليم أو الثانوية المعدلة تعتمد على أداء الطالب 12 امتحان خلال الـ 3 سنوات دراسة على أن يتم اعتماد متوسط درجات الطالب خلال الثلاث سنوات وتأهيله لدخول الجامعة، مع بقاء مكتب التنسيق كما هو.

وأكد الدكتور طارق شوقى، إن فكرة وجود مشاريع لطلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل مع العام الجديد كأحد معايير التقييم لن تطبق وإن كانت مهمة، ولكن الوزارة تعمل على الابتعاد عن العنصر البشرى وتقييمها سيكون صعب وسنكتفى بالامتحان ولم يكون هناك قدرات، مضيفا: "العام المقبل سيكون مهمة وجدية وسيدخل الطالب امتحان الصف الأول الثانوى ولكن الدرجات لن تحتسب".

وقال الوزير، أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والذى يتم تدريب كوادره على إعداد أسئلة رقمية فى كل المواد تقيس الفهم، وهى أسئلة متنوعة وليست فقط اختيار من متعدد أو نمط واحد من الأسئلة، ويتم تأمين هذه الأسئلة على الحوسبة السحابية، حيث يتم إجراء امتحانات المرحلة الثانوية على مستوى المدرسة لا على المستوى القومى، وتقوم كل مدرسة بوضع جدول الامتحانات الخاص بها فى المواد المختلفة، ويتم إرسال الأسئلة من الحوسبة السحابية للمدرسة ومنها إلى الطالب ثم للحوسبة السحابية مرة أخرى بعد إجابة الطالب عليها، وذلك بدون أى تدخل بشرى، وتتم عملية التصحيح بشفافية وبدون معرفة المصححين لهوية الطالب، ولكى تتم الامتحانات بهذه الآلية، تم توفير (750) ألف تابلت يتم توزيعها على طلاب ومعلمى الصف الأول الثانوي، وكذا إدارة المدرسة، وستختلف الأسئلة من مدرسة لأخرى حيث يتم اختيارها بشكل عشوائى من بنوك الأسئلة الرقمية، ويتم منح الدرجات (أون لاين) مما يسهم فى حل العديد من مشكلات النظام الحالى.

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