نقيب الصحفيين يلتقى مصطفى بكرى لبحث أوضاع جريدة الأسبوع

كتب محمد السيد

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه التقى صباح اليوم الثلاثاء، مصطفى بكرى رئيس تحرير الأسبوع وعضو مجلس النواب بمقر مؤسسة الأسبوع.

وقالت نقابة الصحفيين فى بيان لها أنه تم خلال اللقاء بحث الأوضاع الخاصة بصحيفة الأسبوع ومستقبلها ورؤية تطويرها وتوفير بيئة العمل المناسبة للزملاء ووضع لائحة ترقيات لهم أسوة بلوائح الترقيات فى المؤسسات الصحفية الأخرى.

وجاء بالبيان أن مصطفى بكرى أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالزيارة وتقديره لتلك الخطوة وفتح صفحة جديدة مع كل الزميلات والزملاء والحفاظ على حقوقهم فى إطار من الالتزام بالحقوق والواجبات للجميع .

وأشارت النقابة إلى أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أكد على الرغبة الجادة للزميلات والزملاء فى المؤسسة فى الوقوف إلى جانب صحيفتهم وحرصهم على النهوض بها وتقديرهم الكامل لمؤسسة الأسبوع للطبع والنشر ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة ومساندة المؤسسة بكل قوه لتعود أقوى مما كانت.

شارك فى اللقاء مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة .