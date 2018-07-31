منذ عام 2003.. كوكب المريخ فى أقرب نقطة له من الأرض اليوم

كتب محمود راغب

يصل كوكب المريخ اليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018 إلى أقرب مسافة من الأرض وهى الأقرب منذ عام 2003 حيث كانت المسافة الأقرب للمريخ منذ حوالى 60,000 عام وهو الآن بعيد قليلاً من ذلك.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المريخ سيقع على مسافة 57.59 مليون كيلومتر عند الساعة (8 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيكون هذا الاقتراب بين الكوكبين الاقرب حتى تقابل 15 سبتمبر 2035.

وتابع التقرير: كان المريخ وقع فى التقابل فى 27 يوليو عندما عبرت الأرض بينه والشمس ، وفى الوقت الحالى هناك عاصفة ترابية تلف كامل الكوكب تجعل قرصه يظهر ضبابياً عند رصده من خلال التلسكوب.

وأشار التقرير إلى أن كوكب المريخ سيقع فى أقرب نقطة إلى الشمس فى 16 سبتمبر 2018، والعاصفة الترابية الحالية على المريخ بدأت فى أوائل يونيو الماضى.

وقالت: بشكل عام المريخ ساطع فى عام 2018 فى الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر، والآن يلمع أكثر من كوكب المشترى ، وهو أمر ناد رأن يتفوق لمعان المريخ على كوكب المشترى.

وكشف التقرير أنه من الآن أواخر يوليو و أغسطس ، 2018 يرصد المريخ طوال الليل تقريبا، حيث يشاهد فى الشرق عند بداية الليل ويصل أعلى السماء قرب منتصف الليل ويرصد فى الغرب مع بدء الفجر، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية مائلة للحمرة تلمع بضوء ثابت.

جدير بالذكر بأن المريخ سيبقى ساطعا فى السماء حتى أوائل شهر سبتمبر وبعد ذلك سيكون ظهوره الاستثنائى فى عام 2018 قد انتهى وسيبدأ الكوكب فى التلاشى وسيكون علينا الانتظار حتى العام 2035 لنرى ذلك السطوع للمريخ مرة أخرى.