مكاتب التموين تبدأ غدًا إضافة المواليد الجديدة بالبطاقات

كتب مدحت وهبة

تبدأ مكاتب التموين على مستوى المحافظات غدا الأربعاء ولمدة 3 أشهر، استقبال المواطنين لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، على أن لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أصدر توجيه وزارى، وانفرد "اليوم السابع" بنشره، بشأن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة ومن أصحاب البطاقات التموينية، وهما المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقصر الذى ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه، على أن تقوم مديريات التموين بتشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات أداء الخدمة من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد إلى بطاقاتهم سارية المفعول حتى تاريخ الخدمة، ودون اخطاء وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة الميلاد، بشرط أن يكون من المواليد الموضحة فى القرار الوزارى.