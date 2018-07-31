مفتى الجمهورية يستقبل وزير التعليم البحرينى لبحث تعزيز التعاون

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الدكتور ماجد بن على النعيمى، وزير التربية والتعليم البحرينى، لبحث تعزيز التعاون الدينى.

وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ومملكة البحرين والتعاون المستمر فى كافة المجالات.

واستعرض فضيلة المفتي الإدارات المختلفة لدار الإفتاء وما تقدمه من خدمات ومجهودات لطالبي الفتوى من مصر ومختلف دول العالم، حيث تجيب عن الفتاوى بـ 12 لغة مختلفة.

وأشار إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة يقوم بدور كبير في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه عن طريق عملية الرصد التي تتم على مدار 24 ساعة لكل الفتاوى والآراء المتطرفة ثم تحليلها والرد عليها بمنهجية علمية، حيث أصدر المرصد حتى الآن ما يزيد عن 180 تقريرًا في موضوعات مختلفة.

وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي وتدريب المفتين لمملكة البحرين الشقيقة، والتعاون على الصعيد الدينى.

من جانبه أشاد وزير التعليم البحريني بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء في نشر المنهج الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وهو الأمر الذي أصبح أشد إلحاحًا خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد على أن الأزهر الشريف وعلمائه لديهم من العلم والقدرة والكفاءة ما يجعلهم حائط صدٍّ منيعًا أمام موجات التطرف التى تجتاح العالم.