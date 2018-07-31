video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يستقبل وزير التعليم البحرينى لبحث تعزيز التعاون

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:36 م
مفتى الجمهورية يستقبل وزير التعليم البحرينى لبحث تعزيز التعاون جانب من اللقاء
كتب لؤى على
إضافة تعليق

استقبل فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الدكتور ماجد بن على النعيمى، وزير التربية والتعليم البحرينى، لبحث تعزيز التعاون الدينى.

وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ومملكة البحرين والتعاون المستمر فى كافة المجالات.

واستعرض فضيلة المفتي الإدارات المختلفة لدار الإفتاء وما تقدمه من خدمات ومجهودات لطالبي الفتوى من مصر ومختلف دول العالم، حيث تجيب عن الفتاوى بـ 12 لغة مختلفة.

وأشار إلى أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة يقوم بدور كبير في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه عن طريق عملية الرصد التي تتم على مدار 24 ساعة لكل الفتاوى والآراء المتطرفة ثم تحليلها والرد عليها بمنهجية علمية، حيث أصدر المرصد حتى الآن ما يزيد عن 180 تقريرًا في موضوعات مختلفة.

وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي وتدريب المفتين لمملكة البحرين الشقيقة، والتعاون على الصعيد الدينى.

من جانبه أشاد وزير التعليم البحريني بالمجهودات التي تقوم بها دار الإفتاء في نشر المنهج الوسطي المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان، وهو الأمر الذي أصبح أشد إلحاحًا خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد على أن الأزهر الشريف وعلمائه لديهم من العلم والقدرة والكفاءة ما يجعلهم حائط صدٍّ منيعًا أمام موجات التطرف التى تجتاح العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مستشار مفتى الجمهورية يفتتح مسجد "الصحابة" بنجع الطويل بالأقصر

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: الندية تسبب النفور بين الزوجين

مفتي الجمهورية

وزير التعليم البحريني




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة