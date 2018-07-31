معاون لروحانى: العودة للاتفاق النووى يمكن أن تمهد طريق المحادثات مع أمريكا

أنقرة (رويترز)

قال معاون للرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووى المبرم بين 6 قوى عالمية وإيران عام 2015، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية.

وأضاف حميد أبو طالبى، وهو مستشار لروحانى، على تويتر "احترام حقوق الأمة الإيرانية وخفض الأعمال العدائية والعودة للاتفاق النووى خطوات يتعين اتخاذها لتمهيد طريق المحادثات الصعب بين إيران وأمريكا".

وكان ترامب عبر فى وقت سابق اليوم الاثنين عن استعداده للقاء الزعيم الإيرانى دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى قائلا "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقى".