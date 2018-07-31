مصر الخير تطلق حملة صك الأضحية نتاج مشروعات شباب الخريجين من شركة "أرض الخير"

أحمد علي: مشروع صك الأضحية هذا العام يحقق مهمة مؤسسة مصر الخير فى تنمية الإنسانمحمود قنديل: لحوم "أرض الخير" الأعلى جودة من أكبر شركة للإنتاج الحيوانى بمصر

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" حملة "صك الأضحية" للعام الرابع على التوالى، حيث سيتم توزيع اللحوم على المستحقين مع أول أيام عيد الأضحى المبارك وطوال أيام التشريق، معلنة سعر الصك 3300 جنيها، يحصل بهم المتبرع على 27 كيلو لحم بلدى صافى من مزارع أرض الخير حيث يتم توزيع 18 كيلو على المستحقين من الأسر الأكثر استحقاقا ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحوم المميزة والتى توفرها مؤسسة مصر الخير للمتبرعين من خلال الفروع أو من خلال خدمة التوصيل للمتبرع حتى باب المنزل .

وصرح المهندس أحمد على، رئيس قطاع التكافل الاجتماعى بمؤسسة مصر الخير، إن مشروع صك الأضحية هذا العام يحقق مهمة مؤسسة مصر الخير فى تنمية الإنسان حيث أن هذا العام ستكون كافة عجول الأضحية من نتاج مشروعات شباب الخريجين الذين دعمتهم المؤسسة من خلال مشروع "أرض الخير".

واضاف أن الحملة تتم فى جميع المحافظات تحت إشراف مؤسسة مصر الخير، وتحت إشراف بيطرى كامل وفى المجازر المخصصة لذلك، على أن يتم التوزيع فى أول يوم العيد وهو نفس يوم الذبح وذلك حتى نقوم بإدخال بهجة وسرور العيد على قلوب المستحقين.

وأكد أحمد على أن شراء صك الأضحية متاح حتى عصر يوم الوقفة بجميع فروع مؤسسة مصر الخير والمكاتب المنتشرة فى كافة المحافظات أو من خلال الاتصال على 16140 أو من خلال الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف الخاص بمؤسسة مصر الخير.

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كما أكد الأستاذ محمود قنديل العضو المنتدب لشركة “أرض الخير" أنها شركة استثمارية للعمل التنموى والخيرى لمؤسسة مصر الخير، بسعة استيعابية 100 ألف رأس ماشية بالعام من خلال 7 مزارع للإنتاج الحيوانى بأسيوط والوادى الجديد وطور سيناء والواحات البحرية، كما أضاف قنديل أن لحوم صك الأضحية هذا العام من شركة أرض الخير تعد الأعلى جودة، فالشركة هى الأكبر فى هذا المجال وتعمل على تسمين العجول من صغرها لضمان جودة اللحوم بأشراف بيطرى كامل بالإضافة الى تشغيل شباب الخريجين بهذه المزارع من خلال مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تم تدريب وتشغيل أكثر من 3000 شاب وفتاة من أبناء هذه المحافظات وبهذا تم تحقيق تكافل وتكامل بين افراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير أطلقت حملة صك الأضحية لأول مرة منذ 3 أعوام بهدف توصيل اللحوم لمستحقيها بالقرى الأكثر استحقاقا مما يضمن حقهم فى الاحتفال بعيد الأضحى مثل كافة المواطنين المصريين.

نبذة عن المؤسسة:

مؤسسة مصر الخير هى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من أجل العودة للحياة الكريمة فى جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصرى من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتى يكون الإنسان قادر على المساهمة الإيجابية فى مجتمع تكافلى ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل فى ستة قطاعات للتنمية وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الإجتماعى ومناحى الحياة والتنمية المتكاملة، وفى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين فى كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروع، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية فى تقديم أكثر من 34 مليون خدمة خلال 11 سنوات تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبى كافة الاحتياجات الإنسانية