مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوى بالإسكندرية .

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي - منطقة الكيلو 52 - إتجاه إسكندرية.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مصادمه سيارة ملاكى الدقهلية قيادة ع ع ا 31 سنة مهندس مقيم مركز بلقاس - محافظة الدقهلية ، دراجة نارية " بدون لوحات معدنية " قيادة ع م ا 40 سنة موظف بالأوقاف مقيم قري الجلاء دائرة القسم ، أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة النارية فلم يستطع مفاداتها واصطدم بها مما أدى لانحراف السيارة، واصطدامها بالحاجز الخرساني يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ونجله الطفل م ع م - البالغ من العمر عامين وزوجة شقيقه ا ي ح ا 23 سنة ربة منزل، ونجلها الطفل ي ز م يبلغ من العمر ستة أشهر" جميعهم مقيمون بذات العنوان " وإصابة زوجه قائد السيارة وشقيقته وقائد الدراجة النارية باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج ، حدثت تلفيات بالسيارة والدراجة النارية، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجاري العرض على النيابة.