مصرع صاحب سوبر ماركت لخلاف مع آخر على أسبقية رى أراض زراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى رضا عبدالمعطى شاهين ،27 سنة ، مزراع، مصرعه على إثر طعنه نافذة بالبطن لخلاف بينه وبين موظف وحدة محلية ونجله، على أسبقية رى الأراضى الزراعية، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار ، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بمصرع رضا عبد المعطى شاهين ،27سنة ، صاحب سوبر مارك ، لنشوب مشاجرة بينه وبين كل من "سيف .ع.ا.ا" 57 سنة موظف بالوحدة المحلية بالكوم الطويل ، ونجله أحمد 20 سنة عامل ، وتلقى المجنى عليه طعنة نافذة بالبطن، وجرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام .

وبسئوال شقيقه محمود 48 سنة ، صاحب سوبر ماركت ، اتهم كلا من "سيف .ع.ا.ا" 57 سنة موظف بالوحدة المحلية بالكوم الطويل ، ونجله أحمد 20 سنة عامل، بالتعدى على شقيقه بالضرب ، وإحداث إصابة أودت بحياته، لخلاف بينهم على أسبقة رى الأراضى الزراعية .

وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم الأول ، وجار إلقاء القبض على المتهم الثانى، وإجراء تحريات عن الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة .