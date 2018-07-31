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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:31 م
خالد صلاح
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مصادر: صندوق الاستثمارات السعودى يستهدف 8 مليارات دولار بأول قرض له

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:24 م
مصادر: صندوق الاستثمارات السعودى يستهدف 8 مليارات دولار بأول قرض له محمد بنسلمان ولى العهد السعودى
(رويترز)
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أفادت مصادر مطلعة أن أكبر صندوق ثروة سيادى سعودى يسعى لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات من البنوك لتعزيز ذخيرته من أجل المساعدة فى تمويل خطط التحول الاقتصادى بالمملكة.

وقال مصدران إن صندوق الاستثمارات العامة طلب قبل عدة أسابيع من البنوك تقديم مقترحاتها بشأن جمع الأموال لقرض مجمع، وأضاف مصدر ثالث أن من غير المتوقع إغلاق الصفقة قبل سبتمبر المقبل.

وامتنع متحدث باسم صندوق الاستثمارات عن التعليق.

وسيكون ذلك أول قرض تجارى للصندوق المكلف بتنفيذ خطة الإصلاح "رؤية 2030" التى أعلنتها الحكومة فى 2016 وهى برنامج اقتصادى طموح لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

ويضخ الصندوق أيضا مليارات الدولارات فى استثمارات شملت المساهمة فى صندوق مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية بلاكستون وتقديم أموال لصندوق رؤية سوفت بنك.

وقال اثنان من المصادر إن حصيلة القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة للصندوق.


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