صرح مستشار للرئيس الإيرانى حسن روحاني بأنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب فى إجراء محادثات مع طهران، فعليه الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووى الدولى الذى انسحب منه من جانب واحد فى وقت سابق من هذا العام.



ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المستشار السياسى حميد أبو طالبى قوله إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنضم مجددا للاتفاق حتى يتم إجراء المحادثات.



كان ترامب قد أبدى أمس استعداده لإجراء حوار مع نظيره الإيرانى دون شروط مسبقة.



وكانت القيادة الإيرانية قد استبعدت فى وقت سابق إجراء محادثات ثنائية مع ترامب بعد قراره انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذى تم بموجبه منح إيران إعفاءات من العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووى.

