مسئول عراقى: مقتل 2 من أخطر الإرهابيين فى عملية بمحافظة ديالى

بغداد(أ ش أ)

أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية صادق الحسينى اليوم الثلاثاء، عن مقتل اثنين من أخطر الإرهابيين فى تنظيم داعش خلال عملية نوعية للاستخبارات شرقى المحافظة.

وقال الحسينى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ أن "فريقا أمنيا بقيادة مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب فى ديالى العميد على السودانى نجح بعملية نوعية فى جنوب قضاء بلدروز 30كم شرق ب‍عقوبة من قتل اثنين من أخطر الإرهابيين"، مؤكدا أن العملية تمثل ضربة أخرى لتنظيم داعش.

كانت الأجهزة الأمنية العراقية فى ديالى قد قتلت العديد من مسلحى "داعش" خلال الـ 48 ساعة الماضية.